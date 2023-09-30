بالفيديو.. وصلة رقص الفنان محمود حميدة مع الراقصة أميرة حداد والجمهور يعلق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الراقصة الاستعراضية، أميرة حداد مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلاله بأحد المناسبات الخاصة وسط حضور عدد من المشاهير والشخصيات العامة.

وأوضحت "أميرة" بالفيديو مشاركة الفنان محمود حميدة في وصلة رقص جمعته بها وعلقت قائلة: "لا أصدق مع الأسطورة محمود حميدة".

وانهالت التعليقات من الجمهور:" إيه الجمال دا؟، أول مره اشوف حميدة بيرقص، الله على الخفة والبهجة".

وحرص الفنان محمود حميدة مؤخرًا على حضور فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب والذي أقيمت فعالياته في الفترة من 21-26 سبتمبر الجاري.

وعرض لمحمود حميدة مؤخرًا عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية أبرزها فيلم "هارلي" بطولة الفنان محمد رمضان وعرض بموسم عيد الفطر الماضي، وفيلم "مطرح مطروح" والذي تعاون خلاله مع عدد من نجوم الكوميديا.

يذكر أن محمود حميدة ينتظر عرض فيلم "الملحد" بطولة الفنان أحمد حاتم وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية منهم الفنان حسين فهمي، الفنانة شيرين رضا، الفنانة صابرين، من تأليف إبراهيم عيسي، وإخراج محمد جمال العدل والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.