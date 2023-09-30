شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الكاثوليكى للسينما ينعى الفنان محمد فريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي المصرى للسينما، الفنان الراحل محمد فريد، الذى فارق دنيانا اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

وأصدر المركز الكاثوليكي للسينما بيانا لنعى الفنان محمد فريد جاء فيه: نقدّم تعازينا القلبية في رحيل الفنان القدير والرائع محمد فريد الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، طالبين له الرحمة والمغفرة من الله والعزاء والصبر والسلوان لذويه ومحبيه.

وتقام صلاة الجنازة على الفنان القدير محمد فريد الذي رحل عن عالمنا، اليوم السبت، غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بأكتوبر.

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، قد كشف عن وفاة الفنان القدير محمد فريد، بعد معاناته الفترة الماضية من أزمة صحية وبقائه داخل العناية المركزة؛ إذ عانى من مشاكل صحية بسبب سوء التغذية وضعف الأوردة، وعند إجراء عدد من الفحوصات في المستشفى اضطر الطبيب لحجزه في غرفة العناية المركزة، وبعد يومين قضاها في المستشفى وجد الأطباء انخفاضا مرة أخرى في ضغط الدم ونسبة الهيموجلوبين في الدم.

من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية.