شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة نجاح سلام تتلقى العزاء فى بيروت.. ووليد توفيق أبرز الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى أهل الفنانة نجاح سلام، العزاء، اليوم السبت، في فندق راديسون "بلو سنتر دون" في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حضور عدد كبير من أفراد عائلتها وجمهورها ومحبيها ونجوم الوسط الفني، أبرزهم النجم وليد توفيق، وذلك بعد مشوارها الفني الثري الذي بدأته مع خمسينيات القرن الماضي.

شيعت أمس جنازة الفنانة الراحلة نجاح سلام صاحبة أغنية "يا أحلى اسم في الوجود" من مسجد الخاشقجي ببيروت، وسط حضور أسرتها وعدد من الفنانين، منهم نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوى، والفنانين: معين شريف، سعد حمدان، وغيرهم، ومن المقرر أن تدفن الراحلة في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة ببيروت.

ورحلت الفنانة الكبيرة نجاح سلام عن عالمنا أمس عن عمر يناهز الـ 92 عاما، ومن المقرر إقامة عزاء الراحلة يومي السبت والأحد المقبلين، في بيروت من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 7 مساء.

وكانت ابنتها سمر سلمان العطافي قد أعلنت خبر الوفاة من خلال حسابها على "فيسبوك"، حيث كتبت: "وانتهى المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله".

عرف عن نجاح سلام بأنها كان تحرص على اختيار كلمات أغانيها بعناية شديدة، لذا حافظت على مستوى فنى راق، ومن هنا سوف نستعرض أبرز الشعراء الذين تعاونوا معاها لتقديم أنجخ الأغانى التي كانت ولا تزال محفورة في أذهان المصريين.

أيام العدوان الثلاثى على مصر، غنت أغنية "يا أغلى اسم في الوجود" للشاعر إسماعيل الجبروك، ولاقت هذه الأغنية إعجاب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر آنذاك، وأصدر قراراً بتكريم فريق الأغنية ومنح المغنية اللبنانية نجاح سلام الجنسية المصرية.

وغنت قصيدة "أنا النيل مقبرة للغزاة"، للشاعر محمود حسن إسماعيل، كما غنى موسيقار الأجيال للشاعر أيضا اغنية "النهر الخالد".

ولم تكتف نجاح سلام بتقديم أغانى وطنية لمصر، بل قدمت أيضا أغنية وطنية لـ لبنان، وجاءت لعنوان "لبنان درة الشرق" من كلمات الشاعر صالح الدسوقى، قد كرمها الرئيس الهراوى في قصر الرئاسة ومنحها وسام الاستحقاق برتبة فارس.