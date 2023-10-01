رضوى الشربيني تصدم الجمهور بعمرها الحقيقي ومهنتها قبل مجال الإعلام: “معقولة انها في هذا السن”؟!!

كتب امير فتحي في الأحد 1 أكتوبر 2023 12:51 صباحاً - باحتفالية جمعتها مع أهلها وأصدقائها، والتى ظهرت خلالها بإطلالة كاجول أظهرت الاعلامية رضوى الشربيني مدى جمالها وكأنها فتاة فى العشرينات من عمرها، وذلك خلال احتفالها بعمرها الـ 42.

رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلاها الـ42

اعتمدت الضفائر فى ستايل شعرها والذى أضفى عليها مزيدًا من الحيوية، وحرصت رضوى في برنامجها على وجود بعضا من صور حلقاتها فى الشهير “هي وبس“، عبر شاشة قناة CBC سفرة، والذى حققت خلاله نجاحًا جماهيريا كبيرا على مدار مواسم متعددة.

رضوى الشربيني ورسالة الى الجمهور

ووجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة لجمهورها الذى حرص على الاحتفال معها بعيد ميلادها عبر إنستجرام قائلة :” فعلا حب الناس نعمة وهدية من عند ربنا وأنتم كلكم أحلى هدية ليا، وكبرت فى السن صحيح بس هيفضل بالنسبة ليا رقم طول ما القلب والروح لسة شباب”.

من هي رضوى الشربيني؟

تعتبر رضوى الشربيني واحدة من أشهر الإعلاميات في مصر، واستطاعت أن تحقق نجاح وشهرة كبيرة خلال الفترة الماضية من خلال برنامجها هي وبس، خاصة وأنها تناقش موضوعات جريئة تثير الجدل دائما.

بدأت مشوارها الإعلامي قبل 10 سنوات، وتنقلت بين العديد من القنوات المختلفة، حتى كانت من أولى المذيعات اللاتي يقدمن برنامج عن السيارات، وهو “Auto Car”. قدمت برنامج “دراما شو” على قناة “الحياة”. كان لها تجربة لم تستمر طويلًا بالتلفزيون المصري، من خلال برنامج “أنا مصر”.

مهنتها السابقة

اضطرت إلى ترك مجال الإعلام، والعمل في (مجال البترول)؛ بسبب تعرضها لزيادة كبيرة في الوزن بعد الحمل والإنجاب، حتى أصبح شكلها لا يتناسب مع كونها مذيعة، لكنها استطاعت أن تصل إلى وزنها الطبيعي، وعادت لعملها بعد فترة.

رضوى الشربيني تسعى دائمًا خلال برنامجها لتوجيه نصائح للمرأة لمواجهة المواقف الصعبة والمختلفة التي تمر بها خلال حياتها اليومية، وتقديم هذه النصائح بشكل إيجابي، حيث دوما ما تثير رضوى الشربيني الجدل برأيها في الارتباط، وتعكس أرائها القوية استقلاليتها.

رضوى الشربيني استمرت أيضًا خلال الفترة الأخيرة في توجيه الرسائل والتي اشتمل الكثير منه على الإيجابية وعدم التفكير في الماضي أو أي خطوة لم تكتمل، وأن على كل امرأة التفكير في المستقبل وعدم الالتفات لما حدث في السابق، مؤكدة أنها تصدق بشكل كبير هذا وتؤمن به.

يذكر أن رضوى تقدم برنامجها “هي وبس”، والذى يذاع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل اسبوع على شاشة قناة “cbc سفرة”، على الهواء مباشرة.

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