وفاة نجل سامي العدل بعد مرور 8 سنوات من رحيل والده.. هويته مفاجأة ممثل معروف!

كتب امير فتحي في الأحد 1 أكتوبر 2023 12:51 صباحاً - أعلن اليوم المخرج خالد سامي العدل نجل الفنان الراحل سامي العدل، عن وفاة شقيقه أحمد سامي العدل، وكتب عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك“: “توفي الي رحمة الله تعالي اخويا احمد سامي العدل نسألكم الدعاء لة”.

وأضف خالد العدل أنه من المقرر أن تكون الجنازة في مسجد الفاروق بعد صلاة العصر في المعادي، على أن يقام العزاء يوم الاثنين بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد قاعة الرزق.

يُذكر أن الفنان سامي العدل رحل عن عالمنا 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.

أحمد سامي العدل

أحمد سامي العدل، وهو ممثل ومخرج مصري وإبن الفنان الراحل سامي العدل، والذي دخل الفن منذ طفولته حيث شارك في فيلم المهاجر 1994، وعمل كمساعد مخرج.وشارك في إخراج مسلسلات: (فوق مستوى الشبهات، الحساب يجمع) بطولة الفنانة يسرا، ومسلسل (نسر الصعيد) بطولة النجم محمد رمضان، و مسلسل (حارة اليهود) وآخر أعماله كان فيلم تايتنك بالعربي 2016م.

أحمد سامي العدل

سامي العدل مع أبناءه: رشا، خالد وأحمد

أبناء سامي العدل

يُذكر أن الفنان الراحل سامي العدل تزوج ثلاث مرات ولديه 3 أبناء وجميعهم اتجهوا إلي العمل الفني سواء أمام الكاميرات ككمثلين كإبنته الكبري (رشا سامي العدل) وإبنه (أحمد) الذي شارك في بعض الأدوار الثانويه ثم أتجه إلي العمل كمساعد مخرج أو خلف الكاميرات كإبنه الاصغر (خالد) الذي يعمل أيضاً في الإخراج الفنى.

أحمد سامي العدل كممثل

أحمد سامي العدل كممثل

أحمد سامي العدل كمساعد مخرج

الفنان سامي العدل

وعن والده الفنان سامي العدل، فيذكر أنه من مواليد 2 نوفمبر من عام 1946، ويعد واحداً من أبرز نجوم الفن سواء في السينما والدراما ترك بصمة قوية في العديد من الأعمال التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور، (سامي توفيق محمد العدل) هو إسمه الحقيقي، ولد في قرية كفر عبد المؤمن مركز دكرنس محافظة الدقهلية، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وينتمي لعائلة فنّية من الدرجة الأولى فأشقائه هما المنتجين محمد العدل وجمال العدل والكاتب مدحت العدل.

أبدع الفنان سامي العدل في العديد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو التليفزيون أو المسرح وأبرز تلك الادوار: (حديث الصباح والمساء، أمريكا شيكا بيكا، اشارة مرور، حرب الفراولة، محمود المصري، سر علني، هيستريا، ريا وسكينة) والكثير من الأعمال.

في عام 2015 تعرض سامي العدل لأزمة قلبية قبل وفاته بفترة قليلة مما تسبب في نقله للعناية المركزة وعاودته الأزمة مرة أخرى وأدت لوفاته نتيجة ضعف في عضلة القلب خاصة أنه اجرى عملية جراحية في القلب عانى بعدها من مشكلات ورحل عن عمر يناهز الـ 68 عاماً بعد صراع مع المرض.

الخليج 365

الخليج 365

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