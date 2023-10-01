أحمد السعدني يطعم طيور الحمام أثناء إستمتاعه بالطبيعة

ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل المصري أحمد السعدني على الجمهور بصورة نشرها عبر حسابه الخاص، وظهر فيها وهو يستمته بوقته في الطبيعة ويطعم طيور الحمام، بلوك كاجول طعى عليه اللون الأسود.



وكان استذكر الممثل المصري أحمد السعدني مؤخراً طليقته الراحلة أمل سليمان، التي توفيت بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، طالباً من كل من يشاهد الصورة التي تجمعهما معاً، والتي نشرها في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أن يترحم عليها، إذ إنه كتب على الصورة: "ممكن كل واحد يشوف الصوره دي يدعيلها الله يرحمك يا أغلى الناس".

