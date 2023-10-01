إلهام شاهين :"المثلية الجنسية حرية شخصية وفي ناس بتتولد كده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على برنامج "كتاب الشهرة" تقديم الإعلامي اللبناني، علي ياسين و يذاع على قناة "الجديد".

وتطرقت "إلهام" عن بدايتها الفنية وعن علاقتها بالوسط الفني، إلى جانب تفاصيل حياتها الشخصية وعلاقتها بوالدتها، وعن علاقتها الروحية بالأديان السماوية سواء الإسلام أو المسيحية.

وعن رأيها في قضية "المثلية الجنسية" علقت قائلة: "شايفة أن في أمور حرية شخصية محدش يحكم على حد ومحدش يعرف ده ظروفه ايه وفي ناس بتتولد كده وبيبقي جواها الذكورة والأنوثة ودي بتبقي ظروف بيولوجية خاصة وأنا أقدر ظروف الناس وماليش اتدخل فيها أو أحكم عليها".

ويعرض للفنانة إلهام شاهين مؤخرًا مسلسل "ألفريدو" ويشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي ويحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا منذ بدء عرض الحلقات الأولى.