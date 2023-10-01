إلهام شاهين: "الناس فاكرة إن العدرا للمسيحيين فقط وهي مهمة عند المسلمين"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على برنامج "كتاب الشهرة" تقديم الإعلامي اللبناني، علي ياسين و يذاع على قناة "الجديد".

وتطرقت "إلهام" عن بدايتها الفنية وعن علاقتها بالوسط الفني، إلى جانب تفاصيل حياتها الشخصية وعلاقتها بوالدتها، وعن علاقتها الروحية بالأديان السماوية سواء الإسلام أو المسيحية.

وعن حبها للسيدة مريم العذراء قالت: "أنا بحب العدرا بشكل خاص ومش عارفة ليه في ناس رابطة أن العدرا لازم للمسيحيين فقط، العدرا عند المسلمين مهمة جدًا والسورة الوحيدة في القرآن الكريم التي باسم امرأة هي السيدة مريم وربنا اصطفاها على نساء العالمين".

كما علقت "إلهام شاهين" عن واقعة مرض والدتها قائلة: "أنا دعيت في مارشربل لأمي وزي ما بدخل أي كنيسة جامع أي مكان بحس براحة نفسية بحب أدعي وفي اليوم ده حصلت استجابة وإن أمي كانت مريضة وكان عندها كيس دهني في وشها وهي حلمت ان الكيس ده حد بيفضيه ولما صحيت الصبح من النوم ملقتوش".

ويعرض للفنانة إلهام شاهين مؤخرًا مسلسل "ألفريدو" ويشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي ويحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا منذ بدء عرض الحلقات الأولى.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة إلهام شاهين كان بمسلسل "بطلوع الروح" والذي عرض بموسم رمضان عام 2022.



