شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاستعراض الغنائى لافتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الأحد حفل افتتاح الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي دورة النجمة إلهام شاهين، والتي تقام تحت شعار "السينما ترقص وتغني"، ويتولى المخرج محمد مرسى، إخراج العرض الغنائى الاستعراضى "لسه الأغانى ممكنة"، بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية فى تمام الثامنة مساءً.

الاستعراض الغنائى ألحان وتوزيع / محمد مصطفى، تصميم الاستعراض/ محمد ميزو، فيديو وإضاءة / محمد المأموني، أشعار د/ محمد مخيمر، ديكور / محمد البرشومي، مكياج وملابس / مارينا مجدي، مخرج منفذ / محمد طوسون، فكرة وإخراج / محمد مرسي.

يشارك فى بطولة الاستعراض الغنائى "لسه الأغانى ممكنة" مجموعة كبيرة من الموهوبين من أبناء الإسكندرية وفرقة محمد ميزو الاستعراضية .

يذكر أن الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط تتضمن 24 دولة من دول البحر المتوسط، أما الفنانون المكرمون فهم متفاوتون في العمر ومن أجيال مختلفة، لكنهم ذوو موهبة كبيرة مثل الفنانة حنان مطاوع والفنان خالد زكي، وتتضمن الفعاليات عروض الأفلام في أكثر من مكان بالإسكندرية منها مكتبة الإسكندرية ومركز الجيزويت الثقافي وسينما أمير وغيرها.

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت عن إهداء الدورة الـ39 للنجمة المصرية إلهام شاهين، التي صنعت 100 فيلم للسينما وأنتجت أيضاً العديد، كما تم الإعلان عن عدد من المكرمين وعدد من الورش بالإخراج والتصوير التي سوف تقام ضمن فعاليات المهرجان.

ومن جدير بالذكر أن الدورة الـ39 للمهرجان تفتتح فعالياتها يوم الأحد المقبل الموافق 1 أكتوبر بمكتبة الإسكندرية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الفني الأمير أباظة، بمشاركة عدد من الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.