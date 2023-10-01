شكرا لقرائتكم خبر عن سمير العصفورى يشيد بزيادة عدد المسارح: هذه الصروح ستصبح شيئًا مهمًا مستقبلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المخرج المسرحي الكبير سمير العصفوري بزيادة عدد المسارح خلال السنوات الماضية، حيث وصل عدد المسارح لـ148 مسرحًا، حيث قال: ما حدث هو شيء جيد ومحترم وعظيم، فهذه الصروح ستصبح شيئًا مهمًا خلال الفترات المهمة، ولا شك أن البناء والتشييد شيء مهم خاصة أنها تقام بأعلى الإمكانيات المتطورة ولكن سعادتنا ستكمل عندما تدور وتعمل تلك المباني وتمتليء بالفرق المسرحية وتقدم 340 حفلة خلال العام.

يذكر أن المخرج الكبير سمير العصفوري هو أحد أهم مخرجي المسرح المصري والعربي ويتميز بأسلوب متفرد فى الإخراج وقدم مسرحا للقطاع العام والخاص وكان صاحب فضل علي جيل كبير من الممثلين اكتشفهم في المسرح ثم انطلقوا للسينما والدراما التليفزيونية .

أخرج العديد من المسرحيات منها: الدرس ليونسكو بالمسرح العالمى، بلدتنا لوايلدر بالمسرح العالمى، جسر آرتا بالمسرح العالمى، زيارة السيدة العجوز لدورينمات بالمسرح العالمى، مأساة الحلاج لصلاح عبد الصبور بمسرح دار الأوبرا عام 1967، مهرجان الضحك والبكاء لسيد الشوربجى لمسرح الجيب، إيزيس في باريس لتوفيق الحكيم للمسرح الحديث (عرضت بفرنسا فقط )، مولد الملك معروف لشوقى عبد الحكيم بمسرح الطليعة 1975، ياعنتر ليسرى الجندى بمسرح الطليعة، السيرة الهلالية ليسرى الجندى بمسرح الطليعة، العسل عسل والبصل بصل لبيرم التونسى بمسرح الطليعة، حدث في وادى الجن ( شوقى وحافظ ) ليسرى الجندى، الزعيم محمد فريد بمسرح الجمهورية، الست هدى لأحمد شوقي بالمسرح القومى، القاهرة 80 عن رواية يوم قتل الزعيم لنجيب محفوظ .

وتعد أخر مسرحياته " في إنتظار بابا " التي أقيمت علي المسرح القومي ، والعرض كان يمزج ملامح من الملحمة الشعرية الشهيرة الإلياذة لهوميروس بمعالجة وتحليل عالم النفس فرويد لعقدة إلكترا ويهدف الى نشر قيم السلام والتسامح والتعايش بين البشر بشكل عام وبطولة سماح أنور بمشاركة بثينة رشوان، أحمد سلامة، مفيد عاشور،ماهر محمود ،سميحة عبدالهادي، فتحي سعد، أيمن إسماعيل، على كمالو، بسمة شوقي، وليد أبوستيت، خالد عبدالحميد، إضاءة مصطفى عزالدين، موسيقي احمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور إيهاب العوامري، ملابس أماني حسني، إعداد سمير العصفوري وأيمن إسماعيل .