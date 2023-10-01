رقصة عفوية بين نانسي عجرم وفيفي عبده تتصدر التريند في مصر – (شاهد الفيديو)

كتب امير فتحي في الأحد 1 أكتوبر 2023 05:48 صباحاً - تصدر اسم الثنائي نانسي عجرم وفيفي عبده الترند علي مواقع السوشيال ميديا وذلك بعد نشر نانسي عجرم فيديو لهما معا من من حفل غنائي خاص أحيته نانسي عجرم مؤخرًا في القاهرة.

علقت نانسي عجرم أسفل الصور قائلة “سحر القاهرة دائما يأسر قلبي”

نانسي عجرم ترقص مع فيفي عبده

ظهرت نانسي عجرم وهي ترتدي إطلالة كلاسيكية جذابة فارتدت فستان من اللون الفضي واعتمدت ان يكون شعرها منسدلا ووضعت مكياج ناعم .

أما فيفي عبده فارتدت قميص من اللون الوردي ونسقت معه بنطلون من اللون الأسود واعتمدت أن يكون شعرها منسدلا، وسادت أجواء من الانسجام بين نانسي وفيفي عبده خلال المقطع المتداول.

نانسي عجرم ولقطة جمعتها بالفنانة فيفي عبده

تفاعل الجمهور مع هذا الفيديو ونال إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية.

آخر أعمال نانسي عجرم

يذكر أن نانسي عجرم طرحت مؤخرًا، أحدث كليباتها الغنائية بعنوان “تيجي ننبسط”، عبر قناتها الرسمية بموقع YouTube والمنصات الموسيقية المختلفة.

تتعاون نانسي عجرم في أغنية “تيجي ننبسط” مع الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي طارق مدكور، والكليب من إخراج ليلى كنعان.

حفل نانسي في العلمين

وتألقت نانسي بغناء كوكبة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة والتي من أبرزها: الدنيا حلوة، يا أطبطب، وحبك سفاح وغيرها الكثير وسط حضور جماهيري كبير.. إذ رفع الحفل شعار كامل العدد sold out.

وأحيت نانسي عجرم حفلا غنائيا مشتركا يوم 28 سبتمبر المنقضي في أحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر، بالاشتراك مع الفنان تامر حسني.

حفل تامر حسني ونانسي عجرم

وقدم كل من تامر حسني ونانسي عجرم خلال حفلهم باقة من أغانيهم الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

النجمة فيفي عبده

من ناحية أخرى، حرصت فيفي عبده على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، بعد أكثر من وعكة مرت بها مؤخرا، ووجهت لهم رسالة قالت فيها: “الحمدلله والله أنا زي الفل الحمدلله رب العالمين، انتوا بيتحبوني وبتاخفوا عليا زيادة بس، بحبكم أنا كمان وأكتر شوية كتر خيركم”، وذلك حسب تصريحاتها لقناة رؤيا مصر.

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده كان مشاركتها في بطولة مسلسل “شغل في العالي“، والذي عُرض أبريل 2022.

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