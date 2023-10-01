شكرا لقرائتكم خبر عن "عطش" يمثل تونس فى مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُشارك تونس فى الدورة (6) لمهرجان أيام القاهرة الدّولي للمونودراما المقرر إقامته فى الفترة بين (1-5 أكتوبر 2023) بعرض مسرحي بعنوان "عطش" للمخرجة الشابة "شيماء فتحي".

وسيعرض العمل المسرحي "عطش" يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 فى تمام الساعة 6 مساءً بمسرح "السلام".

ينطلق اليوم الأحد الموافق 1 أكتوبر، حفل افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، وذلك بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا في تمام السابعة والنصف مساء، وبحضور اللجنة العليا للمهرجان الفنانة الكبيرة صفية العمري، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنانة لقاء الخميسي، والفنان إيهاب فهمي، ولجنة التحكيم الفنان الكبير محمد أبو داوود، والفنان الكبير باسم قهار، والفنانة اللبنانية مروة قرعوني.

ومن المقرر أن يتم تكريم خمسة من المبدعين خلال حفل الافتتاح وهم اسم الراحل الدكتور مصطفى سليم، الفنان الكبير علي المهدي، المخرجة الإيطالية فالبونا كسيبري، وسعادة محمد سعيد الظنحاني، والفنان الكبير محمد صبحي.

جدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم، منها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، وإيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، وتشارك فيها فرنسا وجورجيا والمكسيك والكويت.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر القادم، تحت شعار القاهرة عاصمة المونودراما، ويرأسه المخرج أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة الكبيرة صفية العمر، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.