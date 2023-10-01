بالصورة - كيندال جينر تسحر بمعطف من الجلد بالألوان الخريفية من علامة فاخرة

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت عارضة الازياء العالمية كيندال جينر في باريس في معطف من الجلد بالالوان الخريفية، في واحدة من الاطلالات الاكثر براقة في شهر الموضة.
المعطف ذات اللون البرتقالي الصدىء ينتمي الى مجموعة بوتيغا فينيتا لخريف وشتاء 2023، وهو يتميز بمادة لامعة منقوشة بنقش جلد التمساح، وكورسيه على جهة الصدر وازرار سوداء على طوله.
نسقت جينر مع معطفها بوت جلدي يصل الى الركبة باللون الاسود، وقفازات جلدية متناسقة. واشادت جينر بالمعطف على صفحتها الخاصة واعتبرت نفسها محظوظة لاختيارها هذا المعطف ليكون جزءاً من خزانة ملابسها.
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