سيد صادق يتحدث عن سبب إسناد أدوار الشر إليه

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري سيد صادق البالغ من العمر 78 عاماً، والذي ابتعد عن الفن منذ 8 سنوات بسبب عدم تلقيه عروضاً تتناسب مع تاريخه الفني في حوار مع جريدة الوفد المصرية.

كشف صادق عن سبب اختياره لادوار الشر قائلاً ان الامر يعود الى ملامحه وتكوينه الجسماني اللذين كانا عاملين مهمين لاختياره لهذه الادوار.

على طول مسيرته عمل صادق مع كبار الممثلين بينهم الراحل نور الشريف والزعيم عادل إمام والفنانة فيفي عبده وشريهان، غالباً ما كان يظهر بدور تاجر مخدرات او رجل عصابات وقال صادق ان المخرج محمد عبد العزيز هو الذي اكتشف موهبته في هذا النوع من الادوار وان المخرج عادة هو من يختاره لهذه الادوار وليس هو من يطلبها.

وكان صادق كرم عن مجمل مسيرته في مهرجان القاهرة للدراما هذا العام.