شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال كريج فى لوك جديد بأحدث ظهور له مع زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر نجم جيمس بوند السابق دانيال كريج في أحدث لوك له مؤخرًا حينما تميز بقصة شعر جديدة تمامًا عما اعتاده جمهوره ومحبوه أثناء حضوره إحدى المناسبات بصحبة زوجته في ظهور نادر لهما معًا وفقًا لما أكده موقع الديلى ميل.

وكان الممثل دانيال كريج حرص على التواجد ضمن احتفالية مرور 60 عامًا على أول أفلام جيمس بوند خلال الفترة السابقة، والذى يعتبر من أشهر أسماء الأفلام حول العالم، بعدما تم تقديم الشخصية على مدار تلك المدة الطويلة، من خلال ممثلين كبار تمكنوا من تحقيق نجاح كبير وإيرادات أكبر للسلسلة الذى يعد آخر أبطالها كريج.



دانيال كريج

وخلال الحفل أدلى دانيال كريج بتصريحات حول شخصية جيمس بوند، مؤكداً أنه لم يكن يتخيل أن يحجز مكانه مع شخصية العميل السرى لأكثر من جزء نجحوا فى جعله يعتبر من أشهر الشخصيات التى تلعب الدور فى تاريخ السلسلة.



دانيال كريج مع زوجته

وأضاف أنه بالتأكيد شعر بالحزن اثناء توديعه للشخصية فى الجزء الأخير "لا وقت للموت" قائلاً : "لن أخفى ذلك شعرت، وكأننى اودع شخص مهم تعلقت به وعشت معه سنوات طويلة".

كريج ظهر خلال الصور التي التقطت له وفقاً لتقرير الديلى ميل وهو في قمة أناقته على طريقة بطل السلسلة الشهيرة جيمس بوند، عبر بدلة سوداء، تميز من خلالها وهو يحضر الاحتفالية.