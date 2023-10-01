شكرا لقرائتكم خبر عن نادر صلاح الدين: مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية ستصبح منارة الإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المؤلف نادر صلاح الدين على إنشاء مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية لتصبح منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي حيث قال: مشروع عظيم جدًا، فتلك المدينة سيكون فيها كل ما لذ وطاب، وفكرة اهتمام الدولة بالفنون لهذا الحد تدل علي إيمانها الكامل بدور القوة الناعمة، وهذه المدينة ستكون علي أعلى مستوى من الإمكانيات بما يضاهي كل المدن الفنية العالمية، وهذا سيساعد علي التطور وتقديم أعمال فنية علي أعلي مستوى.

نادر صلاح الدين هو سيناريست مصري ألف العديد من الأفلام المصرية أشهرها فلم الدادة دودي لياسمين عبد العزيز ، كما قدم العديد من المسرحيات في تياترو مصر ومسرح مصر، ومن أهم أفلامه أيضا الرهينة، هو في ايه، بوحة، حلم العمر، كود 36 .

يذكر أن المؤلف والسيناريست نادر صلاح الدين كان عضواً للجنة تحكيم الدورة 16 من المهرجان القومي للمسرح والذي عقد في شهر أغسطس الماضي ، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.