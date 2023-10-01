شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون تكشف 5 أسرار للحفاظ على جمالها فى سن الـ 54 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت جينيفر أنيستون حوارًا مطولاً تطرقت فيه لأسرار حفاظها على جمالها في سن الـ 54 من العمر، وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، والتي أكدت أن نجمة هوليود باتت حريصة على 4 أشياء أساسية في حياتها وهى على الترتيب.

الحصول على أكبر قسط كافٍ من النوم على مدار اليوم قائلة أن الأمر ليس سهلاً بالنسبة لظروف عملها إلا أنها وجدت في الأمر راحة كبيرة لها، وبالتالي بات طقس في حياتها.



جينيفر انيستون فى صورة سابقة لها

ثانياً عدم الاهتمام بكل ما يعرض على شاشة التليفزيون أو المنصات من اية أخبار سلبية، مؤكدة أن ذلك ليس سهل نظراً لم يحصل من تحديات حول العالم، ولكن بنفس الوقت أكدت على أننا بمعظم الوقت نحتاج لتقليل الضوضاء من حولنا.

ثالثاً أكدت اهتمامها بما تتناوله من وجبات، فتحاول أن تتناول أطعمة كاملة من ناحية فوائدها وطازجة.

رابعاً عدم البقاء بمكانها لفترة طويلة وتحريك جسدها، سواء عن طريق الرياضة أو المشى حتى.



انيستون

خامساً شرب المياه بشكل غزير بصورة يومياً موضحة أن المياه لها مفعول السحر وهامة للجسد.