نجاح سلام جمعتها صداقة بفنان كبير أبرز داعميها في إنطلاقتها الفنية

ميرنا وليد - بيروت - ودّع لبنان يوم الجمعة الماضي واحدة من عمالقة الزمن الجميل الفنانة نجاح سلام التي رحلت عن عمر 92 عاماً، سلام التي كانت تغني في احدى الحفلات في بيروت سمعها شقيق الفنان الراحل فريد الأطرش، فؤاد الأطرش فأخبر شقيقه انها تغني بشكل جيد وجميل.



فاستمع اليها الفنان فريد الأطرش حسب ما روت في احد مقابلاتها، واعجب بصوتها واوصى بها المخرج حلمي رفلة الذي كان يبحث عن شابة من اجل فيلمه "على كيفك" ، وبالفعل وبعد دعم فريد الأطرش لها اختارها المخرج لتظهر في الفيلم عام 1952 وكان اول عمل سينمائي لها وساهم في شهرتها في مصر والبلاد العربية. ومنذ ذلك الحين جمعتها صداقة بالفنان الراحل فريد الأطرش.