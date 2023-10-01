هادي ضو في أول تعليق بعد تعرضه لحادث احتراق على المسرح

ميرنا وليد - بيروت - صدر عن الفنان اللبناني هادي ضو أول تعليق بعد تعرضه لحادثة الإحتراق على المسرح ، حيث كتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: بشكر كل اللي اتطمن وعم يبعت رسايل وشاف الفيديو وخاف عليي، حمدلله أنا منيح، بشكر ادارة المحل اللي اهتمت وما قصرت، الفولكانو صح كان موجه غلط وصابني بالوج، بس ما بيئزي وقطعت على خير وسلامة وبلا أضرار، وكفينا السهرة والجو رائع كان، وقريباً في حفلة تانية بنفس المحل، شكرا لأهل الصحافة والإعلام على خوفهم واهتمامهم بشوفكن بخير كل الحب".



وكان قد تعرض الفنان ضو لحادث احتراق اثناء اشتعال الألعاب النارية وذلك عند أداء أغنية "تعلى وتتعمر يادار" للشحرورة صباح على المسرح بحماس كبير، وذلك يوم أمس في احد مراكز السهر في لبنان.

وفي التفاصيل اشتعلت خلف هادي ضو الألعاب النارية ضمن عرض خاص في الحفل ، حيث كان يتوسط المسرح ويعود بخطواته الى الوراء مصطدما بالألعاب النارية التي كانت موجّهة خطأً نحوه.

وأصيب هادي ضو بحروق طفيفة في وجهه وشعره وبعض من ثيابه، لكنه سرعان ما تدارك الأمر مع الفرقة الموسيقية.