ميرنا وليد - بيروت - توفي الكاتب والشاعر والسيناريست السوري خالد خليفة عن عمر ناهز 59 عاما.

وقد نعته الكاتبة السورية رشا شربتجي، حيث نشرت صورته وكتبت:"الروائي والسيناريست الكبير خالد خليفة، كل الرحمة لروحك والعزاء لكل الوسط الفني والأدبي".

كما نعاه المخرج المصري خيري بشارة كاتباً:"خبر يهبط كالصاعقة... كان خالد خليفة من أجمل الأصدقاء... باعدت مشاغل الحياة بيننا كما فعلت المسافات والحرب... ومنذ وقت قصير فرحت للغاية حين بدأنا نتبادل ذكرياتنا الحلوة طامعين في تجديد العلاقة وإحياء الصداقة القديمة... فلترقد في سلام يا أجمل الكائنات".

خليفة كتب الدراما التلفزيونية وبعض الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة والطويلة، ومن بين المسلسلات التي كتبها"سيرة آل الجلالي" و"هدوء نسبي" و"ظل امرأة".

كانت هذه تفاصيل خبر رحيل الكاتب والسيناريست السوري خالد خليفة عن 59 عاما .. وهكذا نعته رشا شربتجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.