رانيا فريد شوقي تكشف أسباب غيابها عن السينما السنوات الماضية

على هامش حضورها حفل توزيع جوائز الفضائيات العربية كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن الأسباب الحقيقية وراء غيابها عن السينما خلال السنوات الأخيرة.

وقالت رانيا مستنكرة: "هو في حد بيشارك دلوقت في السينما، دي بقت شللية ومحصورة على فنانين معينين، وكل بطل له شلته اللي دايما طالعين معاه في كل فيلم".

وأضافت رانيا: "تحس إن السينما بقت عاملة زي الجمعية محدش يقدر يدخل فيها واتقفلت على الأعضاء اللي فيها".

يذكر أن رانيا تغيب عن السينما منذ عدة سنوات حيث كان آخر أدوارها في فيلم "كلام في الحب" مع يسرا وحنان ترك، وعرض في عام 2004، وظهرت فيه كضيفة شرف.

وكان آخر أعمال رانيا فريد شوقي "مسلسل المداح.. أسطورة عشق"، الذي حقق نجاحاً كبيراً حيث تدور أحداثه في إطار التشويق والرعب وهو من بطولة حمادة هلال، لوسي، هبة مجدي، محمد رياض، يسرا اللوزي، وغيرهم من الفنانين.

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