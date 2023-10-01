فيديو يظهر إلى العلن يجمع بين محمود حميدة وراقصة في حفل خاص

ميرنا وليد - بيروت - في حفل خاص، رقص الممثل المصري محمود حميدة مع الراقصة أميرة حداد، ونشرت أميرة الفيديو على صفحتها على أحد مواقع التوالصل الإجتماعي.
وكتبت أميرة تعليقاً على الفيديو: "لا أستطيع تصديق ذلك، مع الأسطورة"، وانتشر الفيديو بسرعة على مواقع التواصل الإجتماعي.
محمود حميدة كانت من بين آخر أعماله فيلم "مطرح مطروح" من بطولته مع شيماء سيف، كريم عفيفي، ليلى زاهر، سامي مغاوري وهو من إخراج وائل إحسان، تأليف محمد عز.
الفيلم تجري أحداثه في فترة الأربعينيات في مصر،ويتناول قصة تعرض موظف مصري وعائلته للخطر عن طريق الصدفة.
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