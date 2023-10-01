فستان نانسي عجرم الشفاف .. هكذا عدلته

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في حفلها في دبي مساء يوم الجمعة، وارتدت فستانا من مجموعة دار أزياء Valentino لشتاء وخريف 2024، المعروفة باسم Black Tie.



وعدلت نانسي عجرم على الفستان حيث أنه في الاساس الفستان بخامة شفافة مع Hot Short، لكن نانسي أضافت بطانة بلون أسود بالكامل.

نانسي عجرم كلنت قد أطلقت مؤخراً أغنية "تيجي ننبسط" وحققت نجاحاً كبيراً، تتعاون نانسي في الأغنية مع الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي طارق مدكور، والكليب من إخراج ليلى كنعان.