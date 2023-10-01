- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة درة التونسية في عرض مجوهرات دار Messika ميسيكا ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس بجامبسوت ذهبي اللون، وكانت قد ارتدت الجامبسوت سابقاً النجمة العالمية بلايك ليفلي منذ أسبوعين، عندما حضرت عرض أزياء مايكل كورس لشتاء وخريف 2024.
الجامبسوت من تصميم مايكل كورس Micheal Kors، من مجموعته لخريف 2023.
درة وبلايك ليفلي نسقتا الإطلالة بالطريقة نفسها، مع معطف باللون البيج، وهذه الطريقة هي نفسها التي ظهرت على العارضة في عرض مايكل كورس.
ودائماً تلفت الأنظار درة بإطلالاتها الجميلة والتي يثني عليها الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر درة ونجمة عالمية شهيرة بالإطلالة نفسها .. فمن تفوقت جمالاً ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.