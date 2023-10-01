والدة أحمد سامي العدل تنهار في صلاة الجنازة

ميرنا وليد - بيروت - عاشت الكاتبة والممثلة ماجدة نور الدين لحظات صعبة في جنازة ابنها الممثل أحمد سامي العدل وانهارت من شدة الصدمة والحزن.

وكان المخرج المصري خالد يوسف يحاول مواساة ماجدة.

خبر رحيل أحمد شكل مفاجأة للناس وللوسط الفني، حيث توفي إبن الممثل والمخرج المصري الراحل سامي العدل أحمد العدل، وهو في عز شبابه يوم أمس.

وأعلنت رشا سامي العدل، عن وفاة شقيقها، وكتبت عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل، برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

ونعى محمد جمال العدل الشهير بماندو العدل ابن عمه أحمد، وكتب :"إنا لله وانا اليه راجعون توفي إلى رحمة الله ابن عمي وحبيبي احمد سامي العدل، نسألكم الفاتحة والدعاء".

وكان قد توفي سامي العدل بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب، عام 2015.

أحمد العدل ممثل مصري عمل كمساعد مخرج. وشارك بالتمثيل في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة الممثلة يسرا، ومن ضمن أعماله مسلسل "حارة اليهود" ومساعد مخرج في "الحساب يجمع".

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