ميرنا وليد - بيروت - نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز مجموعة من الصور الرومانسية مع صديقها لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو.

وتظهر الصور جورجينا وكريستيانو يجمعهما عشاء رومانسي، وبين الصور لقطتين تظهرانهما وهما يمسكان يدي بعضهما.

تجدر الإشارة أن جورجينا وكريستيانو بين أكثر الثنائيات شهرة حول العالم. وكانت قد نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغز صوراً على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي تظهرها وهي على متن طائرة خاصة بإطلالة كاجوال حيث ارتدى فستاناً باللون الأبيض مع حذاء رياضي.

جورجينا لفتت الانظار بجمالها، وعلق المتابعون على قصر فستانها وطريقة جلوسها في الصور.



كانت هذه تفاصيل خبر لقطات شديدة الرومانسية بين كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز .. بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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