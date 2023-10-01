ميرنا وليد - بيروت - أقيم يوم أول من أمس حفل ICA (INFLUENCERS CHALLENGE AWARDS)، في منطقة صور في لبنان.
المسابقة هي الاولى من نوعها في لبنان والعالم العربي حيث تواجد 8 من مشاهير التيك توك من مجموعة من الدول العربية.
وتنافس المشاهير في تحدي جولات، وتأهل لمرحلة النصف نهائي 4 مشتركين
والمشاركون هم حس حس من العراق، الممثل السوري يزن السيد من سوريا، كيمو وحسن فنيش وأبو علي الساحلي والشحرور وجنا المير وأسيل.
وفاز في الختام حسحس من العراق وأهدى فوزه لضحايا حفل الزفاف في العراق.
وكان الجولة النهائية أعلى جول بتاريخ التيك توك بالعالم العربي حيث تضمنت الجولة 22 مليون نقطة.
وقدم الحفل الفنان عباس جعفر وأريج الحج.
وقدم الفنان سعد رمضان 3 أغنيات، كما غنت الفنانة مايا نعمة، وتضمن الحفل لوحتين لفرقة هياكل بعلبك.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالصور - عباس جعفر وسعد رمضان ويزن السيد ومايا نعمة في حفل ICA .. ومن الفائز ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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