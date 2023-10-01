حليمة بولند: "تعرضت لخطأ طبي فادح"

ميرنا وليد - بيروت - نقلت بعض الصفحات حديثا للإعلامية الكويتية حليمة بولند تكشف فيه عن ترعضها لخطأ طبي، قائلة: "تعرضت لخطا طبي فادح راح اقولكم التفاصيل لاحقا".

وأثارت حليمة القلق بين الجمهور على صحتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

على صعيد آخر ردت حليمة على اتهامها بإستغلال الذكاء الإصطناعي لتوهم الجمهور بأن نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو قد اتصل بها، اذ استعرضت شاشة الهاتف الأرضي الذي يظهر فيه رقم الجناح الفندقي والتوقيت الذي تلقت فيه المكالمة واسم المتصل وهو "نادي النصر السعودي".

واشارت الى أن الذكاء الاصطناعي ليس قادراً على فبركة جهات الاتصال ورقم الجناح واسم المتصل، كما لفتت إلى أنها بانتظار إدارة الفندق لاستخراج كافة البيانات للمكالمة وتوضيح الحقائق كاملة.

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