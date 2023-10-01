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أول تعليق من والدة أحمد سامي العدل بعد وفاته: آه على الوجع

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

في أول تعليق لها بعد وفاة ابنها المخرج أحمد سامي العدل، كتبت الكاتبة والممثلة ماجدة نور الدين كلمات مؤثرة تُرثي بها الراحل.

ورثت ماجدة ابنها قائلة: مع السلامة يا حبيب قلب أمك، مع السلامة يا ضنايا، مع السلامة يا أحمد، مع السلامة يا ابني يا قلبي يا عمري. وآه على الوجع آه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا ابني يا ابن عمري يا أحمد مع السلامة".

وأعلنت الفنانة رشا سامي العدل، خبر الوفاة، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل".

وأضافت: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

يذكر أن، الفنان سامي العدل رحل عن عالمنا في 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68 عاما بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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