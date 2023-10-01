رشا سامي العدل تروي تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة شقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنانة رشا سامي العدل عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، صورة تجمعها بشقيقها المخرج الراحل أحمد سامي العدل، في طفولته، وكشفت كواليس الدقائق الأخيرة في حياته.

كتبت رشا "قاعدين على البحر في دهب في ساعة غروب بنضحك وبنعيط سوا ونشتكي لبعض قد إيه أبونا وحشنا وقد إيه الحياة من غيره صعبة فضفضنا لبعض ووعدنا بعض بحاجات كتير".

وتابعت "رجع القاهرة على وعد بلقاء قريب نتجمع فيه تاني، وجه اللقاء بعد مكالمة تليفون الحقي أخوكي تعبان في المستشفى جريت عليه لقيت التعب والألم زايدين على عمره عمرين، مش عارف يتنفس وكلامه بصعوبة قعدت أكلمه وأضحكه وأحاول اهون عليه شوية وأسيبه يرتاح شوية".

أضافت رشا "وفي عز محاولاتي نقله لمستشفى تانية فقد نبض قلبه لثواني قدامي، اتخضيت الدكاترة طمنوني وقالوا مفيش حاجة أهو زي الفل بس قلبي وجعني ولقيتني بقول له عايزاك تسبح وتقول الشهادة معايا، وتفضل تقول كل القرآن اللي انت حافظه يا دوبك لفيت ظهري، لسة هاخرج أشوف موضوع الإسعاف ونقله لقيت دكاترة وممرضين في كل حتة حوالين أحمد، بيحاولوا ينعشوه ٣٨ دقيقة على الساعة محاولات وأنا واقفة قدامه قلبي بيتقطع وروحي أنا بتطلع مني، ماسكة في خيط أمل من الدخان اتقطع بأخر نفس منه، وراح أحمد، أخويا الصغير الطيب الحنين الهادي".

وأعلنت الفنانة رشا سامي العدل، خبر الوفاة، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل".

وأضافت: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

يذكر أن، الفنان سامي العدل رحل عن عالمنا في 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68 عاما بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.