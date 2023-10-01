شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى تنشر صورة من حوارها مع عبد الرازق قرنح الحائز على نوبل فى الأدب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية أنجلينا جولى، صورة نادرة لها من حوار أجرته مع عبد الرزاق قرنح، الحائز على جائزة نوبل فى الأدب، ظهرت فيها بشكل مبهج وجميل، وفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانية، حيث تحولت الممثلة العالمية إلى صحفية، وهي الآن محررة مساهمة في مجلة تايم.



انجلينا جولى

وعلقت أنجلينا جولى، على صورتها التى نشرتها عبر حسابها على موقع إنستجرام: "في عام 2005، نشر عبد الرزاق رواية "الهجر"، وهي رواية ملحمية حول كيفية تأثير إرث الاستعمار على أجيال من العائلات الأفريقية والبريطانية في زنجبار، وبعد بضع سنوات فقط، أصبح "قرنح" أول كاتب أفريقي منذ أكثر من عقد يحصل على جائزة نوبل في الأدب".

وأضافت: "بمناسبة إعادة نشر رواية "الهجر" وعملين بارزين آخرين ("حياة ما بعد الموت" و"بواسطة البحر")، تحدثت معه عن السبب وراء عدم إمكانية استمرار حركة اللاجئين والمهاجرين من الجنوب العالمي إلى الشمال العالمي اليوم، منفصلة عن ظلم الاستعمار".



بوست انجلينا جولى على انستجرام

وعلى جانب آخر، سبق وقالت أنجلينا، لمجلة فوغ، إنها "شعرت بالحزن بعد انتهاء زواجها من براد بيت الذي ربت معه ستة أطفال"، حيث تشعر الممثلة البالغة من العمر 48 عامًا، بأنها تمر بفترة انتقالية في حياتها، وتعترف أنجلينا بأنها لا تزال تكافح من أجل العثور على إحساسها الخاص بالأناقة.

وقالت النجمة - التي كانت متزوجة من براد بيت بين عامي 2014 و2019 - لمجلة فوغ: "بعد أن مررت بشيء أصابني بالأذى، سألني المعالج عما إذا كنت سأحاول ارتداء ملابس فضفاضة، يبدو الأمر سخيفًا، لكنني افترضت أن السراويل والأحذية تظهر مظهرًا أكثر صرامة، وتجعلني أقوى، ولكن هل كنت قويه بما يكفي لأكون لينه؟".