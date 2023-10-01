أشرف زكى يصل إلى مسجد الحصرى للصلاة على الراحل محمد فريد

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أشرف زكي، على التواجد ضمن أول الحضور بجنازة الفنان الراحل محمد فريد بعدما وافته المنية أمس، وذلك عقب وصوله إلى مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر للمشاركة فى الصلاة على جثمان الفنان الراحل محمد فريد.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين كشف عن وفاة الفنان القدير محمد فريد، بعد معاناته الفترة الماضية من أزمة صحية وبقائه داخل العناية المركزة.

وكانت كشفت ناهد محمد فريد ابنة الفنان محمد فريد فى وقت سابق قبل وفاة والدها تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية ودخوله إلى المستشفى يوم الجمعة أول أمس، قائلة إنه عانى من مشاكل صحية بسبب سوء التغذية وضعف الأوردة، وعند إجراء عدد من الفحوصات في المستشفى اضطر الطبيب لحجزه في غرفة العناية المركزة.

وتابعت وقتها في تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أنه بعد يومين قضاها في المستشفى وجد الأطباء انخفاضا مرة أخرى في ضغط الدم ونسبة الهيموجلوبين في الدم، مما استدعى إلى نقل دم إليه، مشيرة: "خلص الكيس الأول من الدم ولكن القدر لم يمهله الوقت للشفاء.

من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية.