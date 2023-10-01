كاظم الساهر يُوقف الغناء خلال حفله الأخير ليستذكر رفيقه كريم العراقي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مُصوّرًا للفنان العراقي كاظم الساهر، خلال حفله الذي أحياه، مساء أمس ، في السويد. خلال المقطع المُتداول، توقف الساهر عن الغناء ليقدم تحية لصديقه ورفيق دربه الشاعر الراحل كريم العراقي.

كاظم الساهر يستذكر كريم العراقي على المسرح

أوضح المقطع المُصوّر المتداول، أن الساهر كان قد بدأ في غناء قصيدة "كثر الحديث" وهي من كلمات الشاعر كريم العراقي، وحين وصل إلى جملة "هي أجمل من شعر كريم" أوقف كاظم الغناء، وقدّم التحية لصديقه الراحل، قال الساهر أمام الجمهور: "لا شيء أجمل من شعر كريم.. الله يرحمه، أتذكر خلال كتابته لهذه الجملة "هي أجمل من شعر كريم" قوله إنها كانت على سبيل المزاح، فقلت له حينها والله لأغنيلك إياها".

يُذكر أن هذا الحفل هو الحفل الأول لكاظم الساهر بعد وفاة صديقه كريم العراقي، في مستهل شهر سبتمبر الجاري.

عزاء الشاعر كريم العراقي في الإمارات

كانت سفارة العراق بدولة الإمارات العربية المتحدة، قد نظمت مجلس عزاء للشاعر كريم العراقي، حضره مواطنه الفنان كاظم الساهر، والموسيقار العراقي نصير شمّة.

سافر كاظم الساهر من إسبانيا إلى دبي لحضور مجلس العزاء الذي أقامته السفارة العراقية في الإمارات، وقدّم العزاء والمواساة لأسرة رفيق دربه الشاعر كريم العراقي. كان الساهر قد نعى العراقي سابقًا عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقًا. كتب كاظم الساهر قائلًا: "الصديق ورفيق الدرب الأستاذ كريم العراقي في ذمة الله.. رحم الله الفقيد وألهمنا وذويه الصبر والسلوان.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

كان كريم العراقي قد كتب لكاظم الساهر أكثر من 70 أغنية، وقد بدأت رحلتهما معًا منذ نحو 36 عامًا، وكانت أول أغنية تجمعهما في مسلسل "شجاها الناس".

توفي الشاعر كريم العراقي عن عمر ناهز 68 عامًا، قدّم العراقي مجموعة من الأعمال التي غناها مطربون عرب بينهم لطيفة، أصالة، أسيل عمران، كاظم الساهر وغيرهم. يُذكر أن كريم العراقي كان قد حصل على جائزة منظمة اليونسيف لأفضل أغنية إنسانية عن قصيدة تذكر التي لحنها وغناها الفنان كاظم الساهر.

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