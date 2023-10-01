نفى الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، ما تداوله البعض حول خضوعه لعملية تجميل في وجهه بعد أن ظهر مع طبيب تجميل قبل أيام بشكل مختلف.

مصطفى كامل يرد على جدل خضوعه للتجميل

وأوضح مصطفى كامل في تصريحات، أنه لا يرى وجهه بحاجة للخضوع للتجميل أو حقن الفيلر، وكشف عن سبب الصورة المتداولة له مع طبيب التجميل.

وعلق مصطفى كامل: "أنا وشي مش محتاج أعمل تجميل الحمد لله رب العالمين، أنا ماليش في عمليات التجميل ولا الفيلر والكلام ده.. أنا روحت لدكتور التجميل لأني عامل لوك جديد ودقن لأني داخل فيلم جديد".

وأكد مصطفى كامل أنه لا يشعر بمشكلة مع ملامحه لكي يخضع لعملية تجميل قائلاً: "ما عنديش مشاكل في وشي علشان أعمل تجميل ولا في احتياج لكدة".

وسخر نقيب المهن الموسيقية من شائعات خضوعه للتجميل قائلاً: "مش شرط علشان روحت لدكتور تجميل يبقى عملة عملية تجميل، أروح براحتي أي حتة دي ناس غريبة، اعتبروني غيرت رجلي الشمال خليتها مكان اليمين".

شكوك حول خضوع مصطفى كامل للتجميل والأخير يرد

وفي وقت سابق نشر طبيب تجميل مصري صوراً له مع الفنان مصطفى كامل عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام والتي ظهر فيها بلوك مختلف، وعلق عليها قائلاً: "نورني في المركز نقيب الموسيقيين الفنان المحترم مصطفى كامل".

وفي الوقت نفسه أعلن مصطفى كامل مؤخراً تضامنه مع الفنان مصطفى قمر بعد الأزمة التي اندلعت بينه وبين الناقد الفني طارق الشناوي على خلفية هجوم الأخير على فيلم أولاد حريك كريم، معتبراً أن طارق الشناوي تجاوز الخطوط الحمراء وتعمد مهاجمة الفنانين باستمرار مبتعداً بذلك عن النقد الموضوعي والفني للأعمال.

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