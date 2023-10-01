توفيق عبدالحميد يعلن اعتزال التمثيل لظروف صحية

القاهرة- الخليج 365
أعلن الفنان توفيق عبدالحميد، اعتزاله مهنة التمثيل، وذلك بسبب ظروف صحية يمر بها، وانهالت عليه تعليقات جمهوره ومتابعيه بالدعاء له بالشفاء العاجل، ومحاولات إثنائه عن هذا القرار.
وكتب توفيق عبدالحميد، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، عبارة مقتضبة مفاداها: «ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل، ولذلك أعلن اعتزالي».
ولم يكن هذا القرار الأول الذي أعلن فيه توفيق عبدالحميد، اعتزاله الفن، حيث سبق وأعلن في العام الماضي 2022 اعتزاله الفن بسبب ظروفه الصحية وخضوعه لجلسات علاج طبيعي، وذلك بعد آخر ظهور له في مسلسل «يوتيرن»، بطولة ريهام حجاج، والذي عُرض في موسم رمضان 2022.
وظهر توفيق عبدالحميد في غالبية أحداث المسلسل وهو جالس على مقعد، ولم يستطع الحركة ويحتاج إلى عكاز لمساعدته، وذلك بسبب الأزمة الصحية التي يمر بها.
وقبل مسلسل «يوتيرن»، رفض توفيق عبدالحميد المشاركة في أي أعمال فنية بسبب الآلام التي يشعر بها، ولكنه بعد قراءة دوره في المسلسل الرمضاني وافق وقتها على العودة.
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