طلب خاص من أنغام لجمهورها الكويتي بشأن نجلها

أحيت الفنانة أنغام حفلا غائيا ضخما بدولة الكويت، مساء الأمس، حيث قدمت عددا من الأغاني التى أشعلت حماس الجمهور.

وقدمت أنغام خلال الحفل عددا من الاغاني مثل نفضل نرقص ، ياريتك فاهمني ، عمري معاك ، مجبش سيرتي .

وخلال الحفل حرصت الفنانة أنغام على تقديم نجلها الاصغر عبد الرحمن الى الجمهور ، بعدما صعد معها على المسرح .

ومازحت انغام جمهورها قائلة : لازم يتعلم اللهجة دي مسوؤليتكم هسيبه لكم بره ، وانتوا اتعاملو بقي .

الجدير بالذكر ان عبد الرحمن هو نجل انغام من زوجها الثاني الموزع الكويتي فهد ، ويحمل الجنسية الكويتية بالتبعية لوالده .

ومن المقرر ان تحي النجمة الكبيرة حفلين متتاليين لصوت مصر على المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت اليوم 29 سبتمبر الجارى وغدا وذلك تلبية لرغبات الآلاف من محبيها عقب نفاد تذاكر الحفل الاول بعد طرحها بساعات قليلة.

وكانت أنغام قد تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب حفل صوت مصر الذى أقيم مؤخرا ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان "العالم علمين" خاصة مع متابعة الملايين من جمهورها بمصر ومختلف الدول العربية للحفل عبر البث المباشر لفضائية الحياة.

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