نوال الكويتية بأوّل تعاون مع عمر صباغ.. والجمهور: “لا تغمض” نجمة ألبوم “الأرض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: طرحت النجمة نوال الكويتية ألبومها الجديد بعنوان “الأرض” متضمنًا باقة منوعة من الأغنيات التي تعاونت فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين والموسيقيين في الخليج والوطن العربي.

وشهد ألبوم “الأرض” أوّل تعاون لقيثارة الخليج مع الموزع الموسيقي اللبناني عمر صباغ في أغنية بعنوان “لا تغمض” من ألحان سهم وكلمات سعود بن محمد العبدالله الفيصل.

ولاقت أغنية “تغمض” تفاعلًا كبيرًا من المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ تلقى صناع الأغنية الكثير من التعليقات التي عبّرت عن إعجابهم بها وأكد عدد كبير منهم أنها “نجمة الألبوم” الجديد.

وعبّر الموزع الموسيقي عمر صباغ عن تعاونه لأوّل مرّة مع نوال الكويتية في أغنية “لا تغمض” وقال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “(لا تغمض) من التعاملات اللي فرحت فيها كتير وكنت منتظرها.. ألف مبروك قيثارتنا الألبوم الجديد دايمًا النجاح حليفك.

أغنية “لا تغمض” رومانسية من الطراز الرفيع وقدّمتها نوال الكويتية بصوتها الشجيّ وإحساسها المرهف، إذ تقول في كلماتها: “تجيب العمر في عيونك وعلى جال السنين أسرح ولا غيري حضور وإنت نظراتك لي المسرح تغمض دخيلك لا تغمض”.