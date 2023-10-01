إليكم موعد زفاف تامر عاشور من خطيبته الإعلامية اللبنانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: كشف مصدر مقرب من الفنان تامر عاشور في تصريحات صحفية، موعد زفاف الفنان على خطيبته الإعلامية نانسي نور، المذيعة بقناة إكسترا نيوز، مؤكداً أن حفل الزفاف سيكون خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

يذكر أن تامر عاشور أعلن انفصاله عن زوجته وأم ابنته سمر أبو شقة رسمياً بعد فترة طويلة من الانفصال غير الرسمي، حيث كان الثنائي منفصلين ولكن من دون طلاق.

وكانت سمر أبو شقة، قد كشفت من قبل عن تمسكها بقرار الطلاق من الفنان تامر عاشور بعد وقوع انفصال في المعيشة بينهما، حيث أوضحت أنهما على هذه الحال منذ حوالي عام ونصف العام في هذا التوقيت.

وردت على هذه الأسئلة بإجابات متشابهة وهي إصرارها على الطلاق، لأن الحياة الزوجية عشرة وتفاهم وليست صورًا تُنشر عبر السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها شعرت بالخيانة بعد إعلان تامر عاشور خطبته على ملكة الجمال دارين حلمي، وهي لا تزال على ذمته.

وكان تامر عاشور قد تزوج من سمر أبو شقة في نهاية عام 2017، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الغناء منهم محمد حماقي ورامي جمال.