نيكي ميناج بقرار لافت..وما الذي دفعها لذلك؟

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت النجمة العالمية نيكي ميناج الجمهور بقرارها الجديد وهو حظرها لـ 80 شخص، الا انها لم تكشف عن سبب ذلك، لكن ربما ارادت ان تتخلص من بعض التعليقات السيئة أو من حسابات مزيفة، واختارت على ما يبدو هذا العدد، اذ قالت: "سأقوم بحظر 80 شخص اليوم".



وكانت إعتمدت نيكي ميناج إطلالة مليئة بالرومانسية في حفل توزيع جوائز VMAs MTV Video Mucic Awards،، نجمة الراب التي أطلقت على نفسها اسم باربي قبل فترة اجتياح الدمية للكرة الارضية هذا العام، اختارت لظهورها في الحفل ثوباً وردياً فاتحاً من تصميم Dolce & Gabbana، والذي تميز ببدلة من الساتان بدون حمالات وتنورة شفافة من الدانتيل على شكل حورية البحر امتدت إلى قطار دائري.