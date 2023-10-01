هجوم على هاندا أرتشيل ونائب شهير يتدخل

ميرنا وليد - بيروت - أعطى النائب التركي بدري بايكام رأيه بتمثيل النجمة التركية هاندا أرتشيل، بعد قيام البعض بإنتقادها والقول انها لا تمتلك موهبة تمثيلية، اذ قال : "تمثيل هاندا ارتشيل اصبح الاكثر تداولاً و حديثاً وكل ما يحدث معها هي محاولة اعدام دون محاكمة لمهنتها ، لا تستطيع فهم لماذا كل هذا الهجوم على شخص فقط لانه جميل و له حضور على الشاشات ، اذا كان الامر كذلك اذا هاجموا مارلين مونرو ، عدا عن ذلك فأن تمثيلها جيد للغاية".

ولاقى حديثه تأييد الكثير من المتابعين على مواقع التواصل.

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