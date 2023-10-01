نوال الزغبي تصل لهذا الرقم بـ "فخامة معاليك"

ميرنا وليد - بيروت - وصلت أغنية "فخامة معاليك" للفنانة نوال الزغبي الى 4 مليون و800 ألف مشاهدة خلال 4 ايام فقط على يوتيوب.



الأغنية جاءت باللهجة الخليجية، وتعاونت نوال فيها مع الشاعر الغنائي خالد قرناس، والملحن ياسر نور، والموزع الموسيقي هاني ربيع، والكليب إخراج فادي حداد.

ويقول مطلع الأغنية:

"فخامة معاليك/ تخليني أجيك

وبروحي انا افديك/ يا عالمي وكوني

تراني ما أخليك/ لا نهائي حبي ليك

بلا حدودن أغليك/ ياحبي الجنوني

غيرا غيرا مابي غيرا/ عيون حبيبي جد خطيره

غيرا غيرا مابي غيرا/ ويلي ويلي منا ويله

شحنة بور توب البشر/ بالمختصر أوڤر حيل زينِك

انت القمر أصل العِطِر/ يرجى الحذر والنظره من عينك".