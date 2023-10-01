خالد جلال ينعى الفنان محمد فريد: صنع بأدائه المنفرد مكانة فى قلوب جمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان القدير محمد فريد الذى رحل عن عالمنا أمس السبت، بعد أن ترك بصمته المميزة في العديد من الأعمال الفنية الناجحة.

وقال "جلال" لقد فقدنا واحدا من الفنانين المميزين خاصة في مجال الكوميديا، واستطاع أن يصنع بأدائه وأسلوبه المنفرد مكانة في قلوب جمهوره، تغمد الله الفقيد برحمته وغفرانه، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وقد تم تكريم الفنان محمد فريد، عقب إنتهاء إحدى ليالي العرض المسرحى "سينما مصر"، وأهدى له المخرج خالد جلال مخرج العرض، شهادة تقدير موقعة من كل أبطال العرض، تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى" .

يذكر أن أشهر أعمال محمد فريد المسرحية "أبو على، عودة الشاطر حسن، أراجوز علي لوز، حلم الوزير سعدون" وغيرها من الأعمال المسرحية

ومن أشهر أعماله التليفزيونية مسلسل "ليالي الحلمية، غريب في المدينة، الشهد والدموع، محمود المصري، ريا وسكينة"، وفي السينما قدم: "حب في الزنزانة، الشيطانة التي أحبتني، البحث عن فضيحة، احكي يا شهرزاد، الديلر" .