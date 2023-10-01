شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال Watch it الأصلية.. 8 مسلسلات متنوعة حققت النجاح و"على باب العمارة" الأحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت منصة Watch it الرقمية أن تحقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقها والتي ضمت مكتبة كبيرة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج التي تساهم في عالم الترفيه للمشاهد المصرى، إضافة إلى سعيها في إنتاج أعمال أصلية تخصها سواء في السينما او التليفزيون، ويعتبر أحدث أعمالها الأصلية المقرر عرضه هو مسلسل "على باب العمارة"، ونكشف خلال التقرير أعمال Watch it الأصلية الخاصة بالدراما والتي طرحتها المنصة.

مسلسل إسعاف يونس

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.

مسلسل شديد الخطورة

مسلسل "شديد الخطورة" بطولة وبطولة أحمد العوضى وريم مصطفى ورياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل ريفو

مسلسل "ريفو" كان عن بداية تكوين فرقة ريفو، وكيف جمع شادى "أمير عيد" فرقته وكيف أطلق على الفرقة اسم ريفو وكفاحهم من أول تجمعهم في جراج "ماجد جورج" تامر هاشم وفعل ما في وسعهم لمعرفه الجمهور بهم وغناءهم في مسابقة في النادى كما تسعى "مريم حسن فخر الدين" ركين سعد اكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة ريفو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات، وتنتهى الحلقة العاشرة بشكل مشوق عندما تعرف مريم " ركين سعد" أن والدتها ليلى "إيفا" لتستكمل الأحداث في الجزء الثانى، وهو من بطولة، أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

مسلسل اتزان

مسلسل "اتزان" اعتمد على البطولة الشبابية حيث يضم في قائمة أبطاله ركين سعد، صدقي صخر نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، ثراء جبيل، حسن مالك، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم، وتأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبد السلام، وتدور أحداث المسلسل حول عائلة سالم والتي يختل اتزانها بعد فتح وصيته، فيحاول كل أفراد الأسرة السيطرة على النصيب الأكبر من الإرث.

مسلسل تحقيق

مسلسل "تحقيق" مكون من 12 حلقة وهو من أعمال watch it الأصلية، وينتمى لنوعية أعمال الاثارة والغموض وتعتمد أحداثه على لغز يبحث أبطاله عن حل له، وهو قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى "شانك" فى أولى تجاربه بالإخراج الدرامى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل "تحقيق" يعتمد على البطولة الشبابية ويضم في قائمة أبطاله أحمد مالك، على قاسم، خالد أنور، تارا عماد، هدى المفتى، مى الغيطى، زينب غريب، طارق عبد العزيز، فاطمة ناصر، أحمد كشك، اسلام نجيب، رامى الطمبارى، أميرة أديب، بسمة نبيل، وظهور خاص الفنان تميم عبده، والفنان محمد الصاوى، وضيوف الشرف صفاء الطوخى، يوسف إسماعيل، وكمال أبو رية.

مسلسل ريفو 2

مسلسل "ريفو 2" يستكمل قصة الجزء الأول، وهو من بطولة كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

مسلسل بالطو

مسلس باطلو تدور أحداثه حول قصة الطبيب الشاب عاطف الذي يتخرج من كلية الطب، ويتم تكليفه في وحدة صحية طرشوخ الليف ويدخل في عالم غريب عليه، ليجد نفسه المدير دون أي خبرة سابقة فيدخل في أزمات ومشكلات كبيرة، وهو مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، و إخراج عمر المهندس، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.

مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل من بطولة ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبد الرحمن، هنادى مهنى، وإلهام وجدى، هناء الشوربجى، عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادى الرملى، وتدور أحداث مسلسل "كشف مستعجل" في إطار لايت كوميدي، حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز، ويورط معه الدكتور النفسي "سهام عز الرجال"، بعد أن يخطب شقيقته "عاليا" ويعيش سهام في مأساة مع زوجته "لي لي" مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.

مسلسل على باب العمارة

مسلسل "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.