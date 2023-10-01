شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال ناعيًا محمد فريد: صنع بأدائه المنفرد مكانة فى قلوب جمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان محمد فريد الذى رحل عن عالمنا أمس السبت، بعد أن ترك بصمته المميزة فى العديد من الأعمال الفنية الناجحة

وقال خالد جلال، لقد فقدنا واحدًا من الفنانين المميزين خاصة فى مجال الكوميديا، واستطاع أن يصنع بأدائه وأسلوبه المنفرد مكانة فى قلوب جمهوره، تغمد الله الفقيد برحمته وغفرانه، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وقد تم تكريم الفنان محمد فريد، عقب إنتهاء إحدى ليالى العرض المسرحى "سينما مصر"، وأهدى له المخرج خالد جلال مخرج العرض، شهادة تقدير موقعة من كل أبطال العرض، تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى" .

من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية.