شكرا لقرائتكم خبر عن أحزان الوسط الفني.. وفاة والدة دينا الشربيني ورحيل محمد فريد وأحمد سامى العدل ونجاح سلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الوسط الفني خلال الأيام الماضية عددًا من الأحداث المؤسفة والحزينة حيث رحل عن عالمنا عدد من رموز الفن في عالم الإخراج وفقد عدد من النجوم أحد أفراد أسرتهم كما فقد الفن العربى الفنان محمد فريد، وعاشوا على أثر هذا الفقدان حالة من الحزن الشديدة وواسهم على أثرها الأصدقاء والجماهير ومتابعوهم على صفحات السويشيال ميديا.

ورحل عن عالمنا المخرج الشاب أحمد سامى العدل نجل الفنان الراحل سامى العدل حيث كشفت رشا سامي العدل، عن وفاة شقيقها أحمد العدل، وكتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل

نجاح سلام



أحمد سامى العدل أحمد سامى العدل



محمد فريد محمد فريد

كما فقد الوسط الفني مؤخراً الفنان محمد فريد حيث كشف الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين عن وفاة الفنان القدير محمد فريد امس ،وكانت كشفت ناهد محمد فريد ابنة الفنان محمد فريد تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية ودخوله إلى المستشفى، قائلا إنه عانى من مشاكل صحية بسبب سوء التغذية وضعف الأوردة، وعند إجراء عدد من الفحوصات في المستشفى اضطر الطبيب لحجزه في غرفة العناية المركزة.

أيضا حالة كبيرة من الحزن تعيشها النجمة دينا الشربينى بعد وفاة والدتها، منذ أيام والتى رحلت بعد أشهر قليلة من وفاة والدها.وكتبت دينا الشربينى عبر خاصية ستورى على حسابها بإنستجرام، قائلة: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتى ليلى السيد عبد الله اللهم ارحم فقيدة قلبى وآنس وحشتها واجمعنى بها فى جنتك اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقى إليها برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة

وغيب الموت عن عالمنا احد أعمدة الإخراج الفني وهو المخرج منير راضى حيث نعته شقيقته الفنانة الكبيرة عفاف راضي من خلال حسابها على "فيس بوك" ، حيث كتبت: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، توفي إلى رحمة الله أخي الغالي المخرج منير راضي، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نُزُله ووسع مُدخلهُ وأسكنه فسيح جنّاتك وألهِمنا جميعًا الصبر".

كما توفى مؤخرًا المخرج احمد النحاس عن عمر يناهز 73 عامًا، حيث أعلنت ابنته نهى النحاس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلة: "والدي العزيز في ذمة الله، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وكشف الفنان نادر أبو الليف منذ أيام على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن وفاة شقيقته الكبرى.

وأخيرًا توفيت منذ أيام الفنانة الكبيرة نجاح سلام، صاحبة أغنية يا أغلي اسم في الوجود يا مصر، عن عمر 92 عامًا، حيث كتبت ابنتها سمر سلمان العطيفي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "وانتهى المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله".