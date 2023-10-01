هل لجأت أديل لتطبيقات المواعدة؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة العالمية أديل بأنها لم تستخدم أبدا تطبيقات المواعدة، قائلة: "لم أتمكن مطلقًا من القيام بالمواعدة عبر الإنترنت لأنها أصبحت أمرًا شائعًا بعد أن أصبحت مشهورة أنا مع حب حياتي ريتش بول، وأنا مهووسة به ولكننا التقينا بطريقة المدرسة القديمة".



وكانت تعرضت أديل لموقف مؤثر خلال إحيائها حفلا في الفترة الأخيرة في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية.

وخلال الحفل الذي أُقيم قبل أيام في مسرح الكولوسيوم، رفع رجل وزوجته كانا متواجدين بين الحضور، لافتة مكتوب عليها :"أديل هلّا تكشفين عن جنس مولودنا؟"، وبالفعل استدعت أديل، كريس دير وزوجته شانتيل لورد إلى المسرح وقرأت ورقة تحمل جنس الطفل الذي سيرزقان به بصوت عالٍ أمام الجمهور، وكانت الورقة ملفوفة بظرف مختوم.