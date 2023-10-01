ميليسا آصلي باموك تعلّق على الإنتقادات التي تطال هاندا أرتشيل

ميرنا وليد - بيروت - علّقت النجمة التركية ميليسا آصلي باموك على الإنتقادات التي تطال موهبة النجمة هاندا أرتشيل التمثيلية، اذ قالت : "لا داعي لها ابدا اذا كانت لا تعجبك لا تشاهد ابداً ، نحن كممثلين نعمل لساعات طويلة و يقومون بالانتقاد في مشهد خمس دقايق ، نبذل قصار جهدنا لتادية العمل على اتم الوجه فلا تقومون بسحبنا للاسفل".



وكانت شاركت ميليسا آصلي باموك الجمهور مجموعة صور بالغة الرومانسية، جمعتها بحبيبها لاعب الفوتبول يوسف أزاكي من إحدى الشوارع.

وبدى الثنائي برومانسية بالغة، وخطفا الأنظار بصورهما المميزة للغاية.