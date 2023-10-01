بالأبيض..وسام حنا يخطف الأنظار بأناقته وجاذبيته- بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل اللبناني وسام حنا على الجمهور بلوك رائع كعادته من خلال صور نشرها عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر مرتدياً سترة رسمية باللون الأبيض من دون توب تحتها، وإعتمد تسريحة مميزة لشعره مع نظارات على وجهه، وعلق حنا على المنشور بالقول: "خفّفوا من المجاملات قليلاً.

.اتركوا الناس السيئة تدرك بأنّها سيئة《لا داعي للكثير من النفاق》".

وكان نشر وسام حنا سابقاً صورة له من أحد الفنادق في بودروم التركية، حيث يبدو انه يقضي اجازة صيفية، ويظهر في الصورة بلباس يذكر بالأقمشة الافريقية، وعلق وسام على الصورة موجهاً نصيحة الى متابعيه جاء فيها: "هناك مثل افريقي يقول : لا تُخبر التمساح بأنه قبيح قبل أنّ تعبر النهر ولكن انا أعتقد بأنّ الاحسن ألا تُخبره بقبحِه ابدا ، فالأيام دوارة ، و ربما تحتاج الى العبور مرة أخرى".

هذه الاطلالة اثارت اعجاب المتابعين، الذين تغزلوا بجمال وموهبة وسام، ومنهم من وافقه الرأي.

