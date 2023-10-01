بعد إعلانه الاعتزال للمرة الثانية.. 10 معلومات عن توفيق عبدالحميد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلن الفنان توفيق عبدالحميد اعتزاله التمثيل للمرة الثانية وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وكتب عبدالحميد: "ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل ولذلك أعلن اعتزالي".

وكشف توفيق عبدالحميد عن قرار اعتزاله التمثيل لأول مرة في شهر أبريل عام 2022 وذلك بعد انتهائه من تصوير مسلسل "يوتيرن" بطولة الفنانة ريهام حجاج.

وكتب عبدالحميد، وقتها عبر حسابه على "فيسبوك": "أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا".

وأضاف: "قراري سببه حالتي الصحية ولا علاقة لأي شخص به وأرجو احترام رغبتي في عدم الكلام".

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الفنان توفيق عبدالحميد:

1- ولد في 18 سبتمبر عام 1956، والتحق بكلية الحقوق وتخرج فيها في عام 1979.

2- شغل منصب مدير المسرح القومي.

3- التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه في عام 1983.

4- بدأ مسيرته بالمشاركة بعدد من المسرحيات منها "مجنون ليلى" و"لعبة الحب".

5- أولى أعماله التليفزيونية مسلسل "الوليمة" عام 1979، ومسلسل "ولاد حارتنا" عام 1982.

6- أكد على موهبته التمثيلية بمسلسل "أم كلثوم" عام 1999.

7- تعاون مع الزعيم عادل إمام بفيلم "أمير الظلام" عام 2002.

8- تعاون مع يسرا في "أين قلبي" عام 2002، ومع الفنانة ميرفت أمين بمسلسل "قمر سبتمبر" عام 2003، ومع الفنانة إلهام شاهين بمسلسل "امرأة من نار" عام 2004 ومرة أخر ى بمسلسل "على نار هادئة" عام 2005.

9- أخر مشاركاته السينمائية كانت بفيلم "حلم العمر" عام 2008 بطولة الفنان حمادة هلال.

10- تم تداول أنباء عن وجود خلاف بينه وبين بطلة مسلسل "يوتيرن" الفنانة ريهام حجاج، وهو ما نفاه.