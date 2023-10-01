فيديو.. عايشة عثمان تطرح أغنية جديدة بعنوان "فرحنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

طرحت الفنانة والإعلامية عايشة عثمان أحدث أغانيها بطريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وباقي منصات الموسيقة العربية والعالمية، وتحمل الأغنية اسم "فرحنا" وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح.

وقالت عايشة في تصريحات صحفية: أغنية "فرحنا" مناسبة لموسم الصيف الغنائي، كما أنها أغنية تليق على أي فرح في الوطن العربي، متمنية أن تنتشر الأغنية وتحقق نجاح ورواج كبير، خاصة في مناسبات الزفاف

وتابعت: "الشاعر تامر حسين اقترح فكرة تقديم أغنية للأفراح، وعندما سمعتها رحبت جدا بغنائها، لأنها ستصبح أيقونة للأفراح في الوطن العربي، كما أن مدين قدم ألحان مميزة جدا تتناسب مع الأغنية وأجوائها".

وكشفت أن أغنية "فرحنا" هي آخر أغنية صيفية ستطرحها، مؤكدة أنها ستطرح خلال الشتاء مجموعة من الأغاني المميزة، والتي تحمل طابع رومانسي على خلاف أغانيها السابقة التي كانت تقدم خلالها رتم سريع يتناسب مع أجواء الصيف، كما أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المفاجآت الغنائية الجديدة، مؤكدة أنها انتهت من تسجيل عدد من الأغاني مع كبار الشعراء والملحنين، وستطرحهم خلال الشتاء، مشيرة أن الأغاني الجديدة ستحمل أفكار مختلفة وموسيقى متنوعة ومميزة، تختلف عما قدمته من قبل.

وتقول كلمات الأغنية: فرحنا شوف قد إيه حوالينا، الكل فرحان لينا من بدرى استنونا وجم جاملونا ب أحلى كلام مبروك، دي لما اتقالت وعادوها تاني وتالت أنا قُلت لأ دي حقيقة وأحلى حقيقة دى مش أحلام ياحبيبى ده فرحنا

عايشة عثمان فنانة وإعلامية تونسية، حققت نجاح كبير في عالم تقديم البرامج، ومن أبرز برامجها "عايشة شو" واستضافت خلاله نخبة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وعرض على عدد كبير من الفضائيات المصرية والعربية، كما شاركت في بطولة مسلسل "المماليك" وضيفة شرف بمسلسل "فارس بلا جواز"، كما قدمت مجموعة من الأغاني المميزة، منها "ما تيجي بقى نفرح، مملكة، بومبا"، وغيرها.